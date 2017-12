Tira-dúvidas de Exatas

“Sexta-feira passada fui para Vargem Grande. Sou de lá e tenho vários familiares e amigos na cidade. Sempre que dá tempo gosto de ir, o interior é bem mais gostoso, aquele ar puro, é bom pra relaxar…

Voltei domingo, estudei o que estava atrasado e durante a semana voltei ao meu ritmo normal. Estou conseguindo acompanhar bem as aulas e, às vezes, alguém do cursinho me pede ajuda nos exercícios de Exatas. Não que eu seja superbom, mas é onde o pessoal tem mais dificuldade. A maioria deles eu consigo resolver, quando não, dou uma olhadinha nas anotações e já lembro como é que se faz. Isso dá um pouco mais de confiança.

Neste final de semana vou fazer o simulado do Enem no cursinho. Vai ser domingo e segunda, que é feriado. Pretendo estudar no sábado normalmente e mais um pouquinho no domingo depois da primeira prova. Espero me sair bem.”