Times de futebol de robôs da FEI vencem campeonatos brasileiro e latino-americano

O time de futebol de robôs do Centro Universitário da FEI foi o campeão da Competição Latino-Americana de Robótica e da Competição Brasileira de Robótica, que terminaram ontem, 27, no câmpus da FEI em São Bernardo do Campo, na região do ABC. A equipe da FEI venceu na categoria small size, também conhecida como F180, ao derrotar o time da Universidad Santo Tomas, da Colômbia, por 3 a 0.

Invicta nas competições disputadas desde domingo (24), a equipe RoboFEI, que reúne 12 alunos dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e do mestrado em Engenharia Elétrica, levou para a competição um time com cinco robôs, de 15 cm de altura.

Cada robô possui cinco motores e quatro rodas, que garantem estabilidade e aceleração mais uniformes em qualquer direção, além quatro baterias de 7,4 volts.

O time é formado por cinco jogadores, com goleiro, e as partidas acontecem num campo com 17,5 m², onde os robôs são comandados por programa de computador executado em tempo real. Duas câmeras, instaladas a quase quatro metros de altura, captam as imagens da partida e enviam ao computador, que controla os robôs via radiofreqüência.

Na categoria Small Size, a competição contou com a participação de 13 times, sendo 11 compostos por universitários brasileiros e dois da Colômbia (Universidad Santo Tomas).