Time de robôs da FEI vai disputar competição internacional

Estudantes do Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana (FEI) participarão pela segunda vez da RoboCup, considerada a maior e mais importante plataforma de pesquisa em robótica do mundo. Os alunos estão fazendo os últimos ajustes no time de futebol de robôs que será levado para a competição, a ser realizada de 19 a 25 de junho em Cingapura. O evento reunirá mais de 400 equipes, de 40 países. Na RoboCup 2009, o time da FEI ficou entre as 12 primeiras colocações.

A equipe RoboFEI é formada por nove alunos dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e do Mestrado. Eles devem embarcar para o país asiático no dia 16 de junho. Na bagagem, os estudantes levarão sete robôs – cinco jogadores, contando com o goleiro, e dois reservas – para disputar a categoria Small Size. Os equipamentos têm até 15 centímetros de altura.

As partidas ocorrem num campo com 17,5 metros quadrados. As equipes controlam os “jogadores” via radiofrequência, por meio de um programa de computador. Os principais concorrentes da RoboFEI são as equipes norte-americanas, europeias e asiáticas, que também desenvolvem suas plataformas em universidades.