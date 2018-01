Tim prorroga inscrições para programa de estágio

A Tim estendeu o período de inscrições para seu programa de estágio. Estudantes universitários têm até o dia 31 de maio para se candidatar a cerca de 130 vagas em todo o Brasil. A operadora busca jovens talentos dos cursos de Administração, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia (Computação, Eletrônica, Elétrica, Produção, Telecomunicações), Informática, Marketing, entre outros.

Para se inscrever, os estudantes devem se cadastrar no site www.tim.com.br (Sobre a TIM / RH).

Para participar da seleção, os estudantes precisam estar a um ou dois anos da formatura, além de ter bom rendimento acadêmico e conhecimentos avançados em inglês e informática. Para os cursos de Engenharia e TI, os estudantes poderão estar a até três da formatura.

O processo seletivo inclui triagem de currículos no site, testes online, dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área de interesse do candidato.

A carga horária dos estagiários da TIM é de 20h ou 30h horas semanais e o período pode se estender por até dois anos. O estágio oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte integral e celular funcional.