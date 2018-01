Tigre abre inscrições para estagiários

A Tigre, multinacional brasileira líder na fabricação de tubos, conexões e acessórios, iniciou em setembro o processo seletivo do Programa de Estágios 2012. Até 31 de outubro, universitários do penúltimo ou último ano dos cursos de Engenharias, Administração, Ciências Contábeis e Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação e Marketing, entre outros, poderão se inscrever por meio do www.tigre.com.br/estagio.

São 35 vagas distribuídas nas unidades de Joinville (SC), Rio Claro (SP), São Paulo (SP), Castro (PR), Camaçari (BA), Escada (PE), Pouso Alegre (MG) e Manaus (AM).

O programa de estágios está dividido em quatro etapas, nas quais o estudante passa por integração, treinamentos, desenvolvimento de projeto e avaliação. Existem dois períodos de estágios: o Semestral, para quem está estudando o último semestre; e o Anual, para quem está no penúltimo ou último ano. O estagiário recebe bolsa e também benefícios, como alimentação na empresa, vale transporte e seguro de vida em grupo.