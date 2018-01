‘THE’ lançará novo ranking de universidades em 5 de março

* Do portal da Unicamp

O Ranking Mundial de Reputação 2013 do Times Higher Education (THE) será lançado oficialmente em Dubai, às 8h45 (hora local, 1h45 em Brasília) do dia 5 de março, em uma sessão especial do evento Going Global 2013, organizado pelo British Council. O anúncio será feito pelo editor do THE, Phil Baty.

A Unicamp estará representada no evento pelo professor Leandro Tessler, assessor do reitor para projetos de Internacionalização, que viajará a Dubai a convite do British Council e participará de uma sessão sobre a América Latina.