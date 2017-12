Teto de sala de aula na USP não aguenta chuva e desaba

Um pedaço do forro de uma sala recém-reformada do prédio do Departamento de Letras da USP não aguentou o peso da água da chuva acumulada e caiu na noite desta quinta-feira, 26, no meio da aula. A placa tinha cerca de dois metros quadrados. Não há informações de feridos.

Outro pedaço de teto próximo ao hall da Seção de Alunos está com marcas de infiltração.

Procurada pela reportagem, a secretaria da direção da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) informou às 15h desta sexta que os funcionários aptos a falar da reforma estavam participando de uma reunião.