Teste de proficiência em inglês Toefl Junior será aplicado no Brasil

O Brasil será o primeiro país da América Latina e do hemisfério sul a aplicar, a partir de outubro, o Toefl Junior, exame de proficiência voltado para adolescentes que cursam a segunda metade do ensino fundamental e o ensino médio e estudam o inglês como segundo idioma.

A empresa UP Language Consultants foi designada como a distribuidora exclusiva da prova no Brasil. Em maio, a escola pilotou a aplicação do teste em algumas escolas. Os resultados obtidos aqui no Brasil, assim como em outros 12 países, serviram para confirmar a validade do exame e detectar eventuais melhorias.

O Toefl (Test of English as a Foreign Language) é um tradicional exame de proficiência para certificar o conhecimento do idioma de candidatos que pretendem ingressar em uma universidade que dê cursos em inglês.

Seguindo a mesma linha, a ETS (Educational Testing Service) está lançando o teste Toefl Junior, com o objetivo de fornecer uma certificação objetiva e imparcial, internacionalmente reconhecida para adolescentes. O teste é resultado de uma pesquisa intensa em nível mundial que revela o real conhecimento do idioma num ambiente específico, eliminando perguntas ou tópicos que não se relacionam com a típica experiência de vida do adolescente.

O Toefl Junior, no formato papel, contém três partes:

– Compreensão oral: avalia a capacidade de compreensão oral em comunicações interpessoais, em instruções e com finalidades acadêmicas

– Compreensão de leitura: cobre a capacidade de ler e compreender textos acadêmicos e não acadêmicos

– Forma e significado do idioma: averigua a proficiência em habilidades essenciais como gramática e vocabulário em contexto

A ETS planeja lançar, no futuro, também uma versão do Toefl Junior que possa ser respondida em um computador. Assim, a prova passará a avaliar a capacidade de falar e de escrever.