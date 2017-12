Testando métodos de estudo

“Comecei a pensar que devo me empenhar mais em geografia e história. Não chegam a ser meus pontos fracos, são meus ‘pontos médios’, e áreas mais difíceis de revisar, é muita coisa pra ler.

Comprei a revista de geografia do Guia do Estudante, que ajuda bastante. É como se fosse um livro didático resumido, traz muitos mapas e textos curtos. Cheguei a procurar um professor particular de história e geografia, mas era muito caro. Desisti e alguns professores do Vera me passaram um lista de material extra de estudo.

E neste sábado vou estudar geografia com um amigo. A gente faz um tipo de troca, ele é bom em geografia e eu, em Exatas. Tentei antes com uma amiga, mas a gente tinha ritmos muito diferentes. Com este amigo dá certo porque a gente tem o mesmo ritmo, um não atrapalha o outro na hora de estudar.

Neste semestre você tem que se focar e não dá pra ajudar todo mundo. Isso é difícil, me sinto até meio egoísta.”