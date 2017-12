Terminam nesta terça as inscrições para o vestibular da FEI

O Centro Universitário da FEI (Fundação Educacional Inaciana) receberá até 30 de novembro inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2011. O concurso oferece 2.016 vagas para os cursos de Engenharia, Ciência da Computação e Administração e as provas estão agendadas para os dias 4 e 5 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 50 (pela Internet) ou R$ 60 (nas secretarias dos campi). As inscrições devem ser feitas via internet ou nas secretarias dos câmpus.

Os candidatos podem obter mais informações pelos telefones: 0800-0190288; (11) 4353-2900, ramais 2152, 2153, 2020, 2028 ou 2082 – câmpus São Bernardo do Campo, ou (11) 3207-6800, ramais 240, 241, 242 e 213 – câmpus Liberdade.