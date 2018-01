Terminam nesta sexta as inscrições para EJA no Centro Paula Souza

Terminam nesta sexta-feira, 30, as inscrições para o ensino médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centro Paula Souza. As aulas serão oferecidas a distância.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e o certificado de conclusão do ensino fundamental ou comprovante de conclusão da série cursada do ensino médio para ingresso no módulo seguinte.

As aulas são on-line e não há limites de vagas – basta enviar a documentação necessária pelo correio. Veja

Documento aqui PDF

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

os documentos e procedimentos necessários.

O curso tem duração mínima de três semestres e o material didático é composto por vídeos e apostilas, que ficarão disponíveis ao aluno no ambiente virtual de aprendizagem.

A cada série são aplicados exames presenciais em três Escolas Técnicas Estaduais (Etecs): São Paulo (Capital), Bento Quirino (Campinas) e Fernando Prestes (Sorocaba).