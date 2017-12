Terminam hoje inscrições do exame para profissionais de contabilidade

Terminam hoje, quarta-feira, às 23h59, as inscrições para a 2ª edição do Exame de Suficiência do Sistema CFC/CRCs (Conselho Federal de Contabilidade/Conselhos Regionais de Contabilidade). O exame é para os recém-formados nos cursos de Técnico em Contabilidade e de bacharelado em Ciências Contábeis.

As inscrições podem ser feitas pelo www.crcsp.org.br mediante o pagamento da taxa de R$ 100. Os candidatos devem ter concluído os cursos de bacharel em Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade ou pelo menos concluir até de 25 de setembro, data de realização da prova.

A cidade e o local onde serão realizadas as provas serão divulgados para os inscritos, via sistema de inscrição, até 12 de setembro.

ATUALIZAÇÃO (1º de setembro, 16h15): O prazo das inscrições foi prorrogado para 8 de setembro. As provas continuam marcadas para o dia 25.