Termina vestibular de inverno do Insper

Terminou agora há pouco o vestibular de inverno do Insper. Os 1.354 candidatos disputaram 150 vagas em Administração e 75 em Economia. A prova foi aplicada no câmpus Vergueiro da Unip.

O exame teve 26 questões de análise verbal em língua portuguesa e 34 questões de análise quantitativa e logística. Os estudantes também escreveram uma redação.

A organização do processo seletivo ainda não divulgou o índice de abstenção e o tema da redação.

O gabarito da prova estará disponível no site do Insper no dia 17 de junho. A relação dos candidatos aprovados em primeira chamada sai em 1º de julho.