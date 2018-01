Termina prova da GV-Economia

No período da tarde, os candidatos tiveram das 14h às 18h para resolver as 60 questões de Inglês, Física, Química e Biologia. A FGV divulgou o segundo caderno de prova. O arquivo em PDF pode ser acessado aqui: http://www.estadao.com.br/especiais/2009/11/fgv2ocaderno-tarde.pdf.

A estudante do Anglo Vestibulares, Camila Monaro, de 19 anos, considerou a prova de Matemática a mais difícil de todas. “Não sei se vou chegar na segunda fase”, lamentou ela. Camila também teve dificuldade na prova de Química, no caderno de questões da tarde. Ainda de acordo com a jovem, a prova de Inglês foi a mais “tranquila” de responder. Camila pretende descansar bastante enquanto espera pelo resultado da FGV e da Fuvest.