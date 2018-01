Termina nesta sexta-feira o prazo para solicitar isenção e redução da taxa do Vestibular das Fatecs

Os pedidos para isenção total e redução de 50% na taxa de inscrição para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o 2º semestre de 2011 terminam às 15 horas desta sexta-feira, 15 de abril. Serão concedidas seis mil isenções.

Os candidatos podem pleitear os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos determinados para cada finalidade. Neste caso, devem efetuar duas inscrições.

Os interessados devem preencher o formulário específico que está disponível no site www.vestibularfatec.com.br. Após o preenchimento do formulário, é preciso guardar o número do protocolo, que deverá constar do envelope que vai conter os documentos comprobatórios.