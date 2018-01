Termina hoje prazo de inscrição para vestibular do Centro Universitário Belas Artes de SP

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo encerra nesta sexta-feira, 3, o prazo de inscrições para o vestibular 2011/1. A taxa é de R$ 80. A instituição tem vagas em dez cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Gráfico, Design de Interiores, Design de Moda, Design de Produto, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Relações Internacionais e Relações Públicas.

O vestibular é voltado à análise do conhecimento, perfil e domínio de temas relacionados ao curso pretendido pelo aluno. Serão 20 questões objetivas e duas questões dissertativas de conhecimentos gerais (englobam todas as disciplinas do ensino médio), redação e prova de habilidade específica. Há, ainda, a chamada Aptidão Belas Artes, cujo objetivo é avaliar criatividade, iniciativa e persistência do candidato.

O processo seletivo também pode ser feito por treineiros – alunos que ainda não concluíram o ensino médio. Para esses candidatos, a taxa de inscrição é de R$ 20.

Calendário

Vestibular tradicional

Prova: 4/dez

Lista de aprovados: 8/dez

Treineiro

Prova: 4/12, das 10h às 14h

Lista dos aprovados: 13/dez

Mais informações: www.belasartes.br/processo-seletivo