Terminam hoje inscrições de simulado gratuito para o Enem

Termina hoje o prazo para as inscrições do simulado aberto do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), organizado pelo Curso Objetivo nas unidades localizadas no interior de São Paulo e demais estados do país. Já os estudantes da cidade de São Paulo podem se inscrever até amanhã (16). Para participar, o candidato deve se inscrever gratuitamente pelo site: www.curso-objetivo.br.

O simulado será realizado neste fim de semana, dias 17 e 18 de maio. As provas vão apresentar o mesmo formato do Enem, com uma redação e 180 questões objetivas, divididas em quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, no sábado; e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação, no domingo.

Mais informações: 0800 77 00 189