Termina hoje inscrição de transferência para USP

Termina hoje o prazo de inscrição para quem quer participar do processo de transferência para cursos de graduação da USP. A seleção está aberta a estudantes de cursos superiores do Brasil e do exterior, exceto para graduandos de cursos sequenciais.

Alunos com matrícula trancada também podem participar do processo – mas, se aprovados, deverão estar regularmente matriculados no primeiro semestre de 2011 para que a transferência se efetive.

O processo de transferência será realizado para o preenchimento de 792 vagas:

– 133 na área de Biológicas

– 428 na área de Exatas

– 231 na área de Humanidades

Os interessados podem obter informações mais detalhadas no site da Fuvest: www.fuvest.br).

O Instituto de Física de São Carlos (www.ifsc.usp.br) oferece outras 111 vagas, que serão preenchidas por concurso organizado e aplicado pela própria escola. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, em São Paulo (FFLCH), divulgou, em edital próprio, o número de vagas de transferência para os cursos de Ciências Sociais, Filosofia e História (www.fflch.usp.br).