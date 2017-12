Termina dia 12 condição especial de pagamento em inscrição no vestibular da FGV

O prazo para inscrições com condição especial de pagamento no vestibular da Fundação Getulio Vargas (FGV) termina na semana que vem. Os interessados têm até as 18h do dia 12 de agosto para pagar R$ 90. Após esse horário, o valor cobrado passará a ser de R$ 180.

Os alunos da rede pública do Rio de Janeiro têm até o dia 13 de setembro para solicitar a isenção de taxa de inscrição, mediante comprovação por documentos. Em São Paulo, os documentos podem ser entregues até o fim do prazo de inscrições, no dia 27 de setembro, para os cursos de Administração e Economia.

Quem quiser concorrer ao vestibular da FGV também pode conseguir bolsas de estudo, oferecidas aos melhores classificados no vestibular. Para os alunos regularmente matriculados, há possibilidade de concessão de bolsas parciais, semestralmente renováveis, de acordo com sua condição social. Para manter as bolsas de estudo, basta ter bom desempenho acadêmico de acordo com as regras de cada escola da FGV.

Os candidatos que concorrerem unicamente às vagas oferecidas para o processo seletivo com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), válido apenas para as escolas da FGV no Rio de Janeiro, não terão direito às bolsas por mérito.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira os critérios sobre a oferta de bolsas no manual do candidato, no site do vestibular.

Informações: 0800 770 0423 ou vestibulares@fgv.br