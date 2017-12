Terminam amanhã as inscrições da Fuvest

As inscrições para o vestibular da USP se encerram amanhã. Os candidatos às 10.812 vagas devem acessar até essa sexta-feira, dia 11, o site www.fuvest.com.br para se inscrever. A taxa, no valor de R$ 100, poderá ser paga até segunda-feira, dia 14.

O Manual do Candidato está online no site da instituição para download gratuito e consulta.

Provas

A primeira fase do vestibular, que vai selecionar alunos para a Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e Academia de Polícia Militar do Barro Branco será realizada no dia 22 de novembro. A prova terá cinco horas de duração e 90 questões de múltipla escolha. Os locais de exame serão divulgados dia 16 de novembro. A partir deste ano, a primeira fase deixará de contar pontos na nota final do processo de seleção.

A segunda fase será realizada de 3 a 5 de janeiro de 2010 e os candidatos terão de responder a questões dissertativas de todas as disciplinas. A duração de cada prova será de quatro horas. As provas de habilidades específicas serão feitas nos dias 6, 7 e 8 de janeiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A segunda fase também será diferente a partir deste ano. Os candidatos terão questões de todas as disciplinas, e não só as relacionadas à sua carreira. No primeiro dia os alunos farão a redação e dez questões de língua portuguesa; no segundo dia, serão 20 questões interdisciplinares de todas as áreas do ensino médio. No terceiro, serão 12 questões de duas a três disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida.

Outra mudança é que a Fuvest vai adotar as normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Como previsto, há um período de adaptação, segundo o qual os candidatos poderão optar por seguir, nas provas dissertativas da segunda fase, as novas regras ortográficas ou continuar usando as que estavam em vigor antes do acordo.

Leia mais:

Número do Enem na Fuvest é facultativo, mas CPF é obrigatório