Terceiro dia tem a maior abstenção da segunda fase da Fuvest

* Por José Roberto Gomes, especial para o Estadão.edu

A Fuvest registrou, nesta terça-feira, o maior índice de abstenção dos três dia de provas da segunda fase do vestibular mais concorrido do País. De acordo com a coordenação do exame, dos 31.504 candidatos esperados, 2.845 não compareceram aos locais dos testes – 28.659 responderam as questões. Hoje, a Fuvest aplicou provas de conhecimento específico, dependendo da carreira escolhida pelo vestibulando.

No Estado, a cidade de Lorena foi a que registrou o maior número de ausentes nos três dias de provas – só hoje, 17,21% não fizeram o vestibular. Já em Jundiaí, a exemplo de ontem, o índice de abstenção foi novamente o menor: 6,87%. Na Grande São Paulo, o número ficou em 8,69%.

No ano passado, o índice de abstenção no terceiro dia de provas foi de foi de 9,09%, correspondendo a 3.467 vestibulandos ausentes dos 38.151 chamados.