Terceirizados da USP protestam na Cidade Universitária

Trabalhadores terceirizados da área de limpeza da USP paralisaram as atividades novamente nesta segunda-feira para protestar em várias unidades da Cidade Universitária. Os funcionários prometem fazer um novo ato em frente à reitoria por volta das 11h30.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da USP, os funcionários da empresa União responsáveis pela limpeza de 11 unidades da universidade não receberam vale-transporte, bem como o salário relativo ao mês de março.

A assessoria da reitoria da USP afirma que os repasses não foram feitos, pois a empresa União está inadimplente com o poder público e, sendo a universidade uma autarquia do governo do Estado, não pode efetuar os pagamentos.

Na sexta-feira, funcionários da empresa terceirizada e representantes da empresa União debateram o problema ao lado de membros da reitoria da USP. Segundo a universidade, a União se comprometeu a efetuar o pagamento nesta segunda-feira. Como ainda não receberam, os trabalhadores estão promovendo nova rodada de protestos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualizada às 13h42.