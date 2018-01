Na terceira rodada do Desafio BM&FBovespa, os estudantes investiram com base em um cenário que falava do Banco Central se antecipando e começa a elevar os juros, é a situação da terceira rodada do Desafio BM&FBovespa.

A escola estadual Prof. Tenente Ariston ficou na frente de novo. Os alunos comemoraram tanto que o monitor do computador chegou a desconectar. Escola Jardim Beatriz ficou em segundo e Parque Payol, em tericeiro. Ambos são estaduais.