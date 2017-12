Tempo para relaxar e concentrar

* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

Foto: Marcio Fernandes/AE



SÃO PAULO – Os amigos Rodrigo Yuji, de 17 anos, e Gustavo Pasciano, de 18 anos, preferiram chegar mais cedo no segundo dia de provas da 2ª fase da Fuvest 2012 para relaxar. “Ontem cheguei em cima da hora e não tive meu melhor desempenho por causa do estresse”, diz Rodrigo, estudante do Colégio Albert Sabin que disputa uma vaga no curso de Engenharia Mecânica.

Tranquilos, os dois aproveitavam os minutos antes da prova para se concentrar. “A gente sempre se surpreende com a prova da Fuvest, mas estou confiante, acredito que terei um bom desempenho”, afirma Gustavo, aluno do cursinho Etec Guaracy e candidato ao curso de Estatística.