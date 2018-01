Tempo é o grande obstáculo, diz candidato de Engenharia

*Por Rose Mary de Souza, especial para o Estadão.edu

CAMPINAS – Para o candidato a uma vaga em Engenharia de Controle e Automação Paulo Pereira, de 18 anos, morador de Campinas, será preciso dosar bem o tempo para resolver todas as perguntas da prova de primeira fase da Fuvest. “O tempo é o grande obstáculo. Será preciso dosar bem o tempo para responder as 90 questões em cinco horas”, disse.

O consolo é que essa prova não pede redação, comenta o candidato, que também prestou Unicamp no domingo retrasado, fez as três redações e respondeu as 45 questões no vestibular da Universidade de Campinas. “É tranquilizador não ter redação agora.”

Na sua opinião, é melhor uma prova só com perguntas e respostas para melhor avaliar o candidato e deixar para depois a redação como quesito de classificação final. Segundo ele, as universidades poderiam se preocupar neste momento em peneirar apenas os candidato bem preparados com as disciplinas de sua área ou não. “E deixar para o final a redação”, concluiu.

Em Campinas são 8.636 candidatos prestando a Fuvest na Unip, Colégio Coração de Jesus, Colégio Liceu Salesiano e Colégio São José.