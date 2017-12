Tema de redação mostra que provas do Enem têm ganhado caráter de vestibular, diz professora

Os candidatos que prestam o Enem neste domingo, 4, têm de escrever uma redação sobre movimento imigratório para o Brasil no século 21. De acordo com Eclícia Pereira, professora de redação do Cursinho da Poli, existe uma surpresa, não necessariamente pelo tema em si, mas, sim, pela amplitude que a prova tem ganhado desde que o Enem deixou de ser um exame de avaliação do ensino médio e ganhou o status de vestibular.

“Lembro de alunos questionando a possibilidade da crise mundial ser abordada no Enem e isso parecia bem pouco provável”, afirma. “Mas quando o Brasil vira protagonista e passa a ser o foco de um fluxo imigratório invertido, o tema ganha uma nova abordagem”, afirma. Segundo a professora, isso mostra que cada vez mais o exame tem atendido a uma demanda própria dos vestibulares, a da não limitação de assuntos relacionados exclusivamente ao País.

Para Eclícia, o tema é extremamente atual e se toda ainda mais interessante, pois permite o diálogo entre os contextos nacional e internacional e também entre diferentes disciplinas. “É um tema que aborda questões trabalhadas em história e geopolítica, por exemplo”, diz. “Um aluno bem informado não deve ter sido surpreendido pela redação.”