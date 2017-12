Tema da redação modificou ‘Padrão Fuvest’, afirma Etapa

O tema da redação da Fuvest (“Participação política: indispensável ou superada?”) fugiu do padrão que o vestibular mais concorrido do País vinha seguindo, avalia o colégio Etapa. De acordo com a coordenadora de português do colégio, Célia Passoni, as provas dos anos anteriores faziam propostas “abstratas”. “Desta vez, foi um tema bem centrado, bem dentro da realidade que o estudante está vivendo.”

Para a professora, as questões de literatura também não seguiram o “padrão Fuvest”. “As perguntas não faziam interrelações entre as obras. Apenas uma, que misturava Vidas Secas [Graciliano Ramos] e Capitães da Areia [Jorge Amado].”