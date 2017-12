Tema da redação agrada candidatos no Vale do Paraíba

*Por Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – O tema da redação, sobre participação política, agradou os candidatos que prestaram a Fuvest em São José dos Campos neste domingo. Para Caio Guedes Buzzo, de 17 anos, o assunto provoca a discussão coletiva, o que facilitou a argumentação. “Esperava uma prova mais difícil”, afirma o estudante, recém-formado no ensino médio, que acredita valer a pena passar as festas de fim de ano na sala de aula e em meio aos livros. “Recomendo essa dedicação. Muitas questões discutidas na última semana caíram na prova de hoje”, disse o candidato a Engenharia Civil na Poli.

As amigas Letícia Kiyomi Gunje e Caroline Ueno também aprovaram o tema. “Foi mais fácil para fazer a redação, é um tema atual”, disse Letícia, candidata de Informática Biomédica. Mas ela teve dificuldade para resolver parte das questões de literatura, já que não leu todas as obras solicitadas. A obra Memórias de um Sargento de Milícias ficou fora de seus estudos. “Não tive tempo ler”, justificou.

Problemas de saúde prejudicaram o desempenho de Caroline. Segundo a estudante, por conta de uma infecção, ela precisou passar a véspera da prova no hospital. “Tive dificuldade na concentração”, afirma a treineira, que ainda está na dúvida sobre qual carreira seguir daqui a dois anos. Engenharia ou Direito são as opções no momento.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A treineira também defende a prova para quem ainda está no ensino médio. ” É importante para saber como funciona a prova, se preparar de verdade.” Em São José dos Campos, o exame foi aplicado em dois prédios e 1.199 candidatos eram esperados para o 1.º dia da segunda fase. De acordo com a coordenação local da Fuvest, cerca de 10% dos candidatos faltaram. Não houve registro de incidentes ou atrasos. Ainda no Vale do Paraíba, Taubaté e Lorena também recebem os candidatos da Fuvest até terça-feira, 10.