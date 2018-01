Tema de redação agrada candidatos de Salvador

* Por Tiago Décimo

SALVADOR – Assim como ontem, os candidatos do Enem reclamaram dos enunciados longos das questões, que também tornaram a segunda prova do exame “cansativa” e “trabalhosa”. O tema da redação, relacionado com redes sociais, porém, foi amplamente elogiado. “É um tema que todo mundo conhece e discute”, acredita a técnica em enfermagem Cida Melo

Campos, de 28 anos, que tenta fazer a faculdade em sua área.

A estudante Juliana Reis, de 17 anos, que havia dito à reportagem, antes da prova, que acreditava que a redação teria como tema redes sociais,saiu da prova comemorando. “Não falei que ia ser sobre redes sociais?”, perguntou. “Fiz boas provas, acho que vou conseguir”, disse a candidata, que busca fazer faculdade de Publicidade.