Tema da redação surpreende candidatos

* Paulo Saldaña, de O Estado de São Paulo

SÃO PAULO – Marcus Vinicius Alves, 19 anos, achou que tema imigração no Brasil foi bem difícil. “Não esperava algo assim, estava prepara para algo como violência ou política. Fiz um embromation e escrevi 20 linhas”, diz o estudante que pretende entrar em Economia e quer bolsa do Prouni.

Marcos Paulo Alcazar, de 17 anos, também teve dificuldade na redação. “O tema era diferente, inesperado, mas a partir dos textos de apoio, dava para ter uma ideia”, diz ele que pensa em fazer Administração.

No segundo dia de avaliação do Enem, foram também aplicadas provas de português e matemática. Alcazar achou que a prova de português e matemática estavam tranquilas. Segundo ele, a de matemática exigia mais lógica. “A cada cinco questões, apenas uma exigia fórmulas e, na de português, apesar de ter muitos textos, a maioria era de interpretação”, diz.

A prova de matemática foi grande entrave para Monise Lopes,de 18 anos. “As questões eram muito complexas”, diz a aluna do 3º ano do colégio Ascendino Reis, na zona leste. “Tinha um cálculo que eu nunca tinha visto na vida, que parecia até ser de química”. A estudante afirma que as provas de ontem foram mais fáceis, mas que já vai se preparar para o cursinho no próximo ano.