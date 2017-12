Redação teve proposta ‘inatacável’, diz professor do Anglo

O cursinho Anglo elogiou o tema da redação da Fuvest (“Participação política: indispensável ou superada?”). “A proposta foi inatacável, maiúscula”, afirmou o supervisor de português, Francisco Platão Savioli. “A redação coloca em discussão várias concepções, vindas de várias correntes de pensamento sobre política.” Para o professor, os textos colocados pela Fuvest como base para a redação foram “bem escolhidos, não foram banais, nem difíceis de se interpretar”.

Com relação às questões de gramática, Savioli disse que, embora aparentassem serem de fácil resolução, exigiam bastante do candidato. “Se considerarmos o trabalho de interpretação, a resposta pedida, a maneira caprichada de se responder, não era uma prova tão fácil assim.” Para o professor, todos as noções abordadas nas perguntas “são plenamente significativas”.

O professor de literatura do Anglo Fernando Marcílio avaliou de forma positiva a questão 9, sobre “miguelismo”, uma das mais criticadas pelos candidatos. “Esse assunto está presente na obra, não é algo que o aluno busca por fora. A pergunta é enriquecedora.”