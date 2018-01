Primavera árabe domina bolsa de apostas

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – A primavera árabe está fortíssima na bolsa de apostas da Fuvest. Os colegas do colégio Etapa Fernando Schweter e Márcio Matsubara, ambos de 17 anos, apostam neste tema e também na crise do euro.

Outra coisa que têm em comum é que ambos foram treineiros piratas no ano passado. Fernando foi para a segunda etapa em Farmácia, e Marcelo foi aprovado em nono lugar para Ciências da Natureza. Marcelo aposta ainda no tema de Fukushima. Ele presta para Engenharia Mecatrônica, e seu colega Fernando, para Medicina. Os estudantes farão a prova no câmpus da Estácio UniRadial em Santo Amaro, zona sul.