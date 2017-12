Telenovela foi tema de redação da Unifesp

Os candidatos que fizeram a prova de hoje da Unifesp tiveram que escrever sobre telenovela. Apesar de não ser inédito, o tema da redação foi considerado bom para os professores de cursinhos consultados pelo Estadão.edu. “Se o candidato soube fugir do lugar comum, do rótulo de que a novela é alienante, seria uma redação facil para ele”, afirma o professor de português do Etapa Heric Jose Palos. “É um tema interessante, se bem redigido. A novela faz parte da nossa cultura”, completa.

Para o professor do Anglo Eduardo Antonio Lopes, o tema foi bom principalmente por causa dos textos de apoio, que tratavam de uma visão mais ampla da telenovela. “Foi uma proposta bastante acessível, que qualquer aluno pode resolver porque é da realidade de todos. Mas exige um posicionamento mais consciente”, diz ele.

Os professores mantêm a mesma avaliação positiva sobre a prova de português. “Foi uma prova bastante abrangente, que exigiu muitos fenômenos gramaticas”, diz Lopes. A exame foi considerado com o mesmo grau de dificuldade dos anos anteriores. “Não é fácil e nunca foi”, afirma ele.

Heric José Palos, do Etapa, diz que o exame se tornou mais difícil por ser longo e cansativo. Para ele, a Unifesp acertou na seleção de textos e, mesmo não exigindo lista de livros, muitas questões foram permeadas pelas obras pedidas na Fuvest e Unicamp – como As cidades e as Serras, de Eça de Queirós.

A prova de inglês também foi hoje. Para o professor do Etapa Alahkin de Barros Filho, o exame foi de dificuldade média – um pouco mais complicada que a do ano anterior. “Duas ou três questões foram um pouquinho mais difíceis, mas é uma prova que consegue avaliar muito bem o conhecimento do aluno. Nesse aspecto, foi melhor que a da Fuvest”, diz Barros Filho. O professor de inglês ressalta a escolha dos textos e a boa formulação das questões, que não apresentaram problemas de gabarito ou revisão.