Tecnisa lança Programa de Trainees

Aprender a gerir um negócio de milhões, enquanto trabalha com pessoas inteligentes e dinâmicas. Esse é o objetivo do Programa de Trainees TECNISA, lançado nesta quarta-feira (dia 6). Em sua primeira edição, o programa é voltado às áreas de Engenharia, Finanças, Incorporação e Novos Negócios. Ao todo, estão disponíveis seis vagas. As inscrições poderão ser realizadas até 31 de agosto, pelos endereços http://rh.tecnisa.com.br e www.dreves.com.br.

O processo seletivo destina-se a universitários do penúltimo e último ano de Administração e Engenharia Civil, e para profissionais formados nesses cursos nos últimos dois anos. As etapas de seleção integram quatro fases: análise curricular, avaliação online, dinâmica de grupo e entrevistas finais.

Dentre os benefícios oferecidos estão vale refeição, assistência médica e odontológica, estacionamento e seguro de vida. Um dos diferenciais é a oportunidade de ser acompanhado por um coaching. Durante 18 meses o jovem talento será submetido a uma variedade de experiências e aprendizados, desde o surgimento de um empreendimento abrangendo viabilidade, vendas, marketing e todos os aspectos relacionados ao ciclo de um produto imobiliário.