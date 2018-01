Supremo derruba diploma obrigatório de Jornalismo

O Supremo Tribunal Federal derrubou, por 8 votos a 1, o diploma obrigatório para o exercício de Jornalismo. Os ministros seguiram o entendimento do relator do processo, Gilmar Mendes, de que a exigência do diploma se choca com a garantia dada pela Constituição à liberdade de expressão. O único que votou pela manutenção do diploma como pré-requisito para trabalhar como jornalista foi o ministro Marco Aurélio Mello. O Supremo se manifestou sobre o assunto porque o sindicato das empresas de rádio e televisão do Estado de São Paulo e o Ministério Público Federal questionaram a constitucionalidade do diploma obrigatório.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.