‘Superbem’ no simulado do Enem

“Prestei USP e Unifesp no ano passado e confesso que levei um grande baque com a prova da Fuvest. Me preparei, segui tudo à risca e na hora foi meio assustador. Talvez não tenha levado muito em conta como é difícil o vestibular para Medicina.

Fiz o último simulado do Enem do Objetivo e fui superbem. Fiz 100 pontos na redação e acertei 172 das 200 questões. Pode ser porque meu ritmo de estudos neste ano é bem diferente. Já sei o que tenho que fazer, meio que me adaptei para não perder tempo.

Anoto tudo durante as aulas e estudo no cursinho mesmo até umas 5 da tarde. Em casa aproveito a família: converso com meus pais ou vejo TV com eles.”