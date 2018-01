STB promove semana sobre intercâmbio

O Student Travel Bureau (STB) promove, de hoje até sexta-feira, dia 17, a UK Special Week, semana dedicada a esclarecer dúvidas para quem deseja estudar e viajar para o Gã-Bretanha. Dentro do evento, serão realizadas palestras sobre cursos de idiomas, ensino médio (high school), cursos de férias, cursos de graduação e extensão e também sobre o turismo na região em cinco lojas do STB em São Paulo – em Alphaville, Itaim, Higienópolis, Moema e Santana.

A UK Special Week também vai abordar o Foundation, programa que tem como principal objetivo preparar estudantes de diferentes partes do mundo para ingressar nas universidades da Grã-Bretanha. Para mais informações no site do STB.