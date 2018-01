SP seleciona alunos da rede estadual para estágio em programa de inclusão digital

Os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo podem se inscrever a partir de segunda-feira (14) no processo seletivo de estágio do programa Acessa Escola, do governo de São Paulo. O cadastro pode ser feito no site da Secretaria de Educação no espaço “estágios na Educação” até o dia 22 de julho.

Para fazer a inscrição, o estudante precisa ter CPF. A prova está marcada para 17 de agosto. Os selecionados vão cumprir carga horária de estágio de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde ou noite. Entre as atribuições estão a de orientar o uso dos equipamentos e dos recursos disponíveis, cadastro de novos usuários e relatório das atividades desenvolvimentos.

Os estagiários vão receber bolsa auxílio de R$ 500 e têm direito a férias de 30 dias. “Os alunos estagiários têm a oportunidade de ter o primeiro contato com o mundo do trabalho. Eles também recebem cursos voltados à tecnologia e são incentivados a produzir conteúdo próprio, como blogs e páginas virtuais”, afirma, em nota, o secretário da Educação, Herman Voorwald.

Desde 2009, mais 40 mil estudantes trabalharam na própria unidade de ensino. Criado em 2008, o programa está em 4 mil escolas estaduais de São Paulo e oferece acesso gratuito à internet.

Serviço: http://estagio.sp.gov.br/Interessado/Interessado.aspx