SP receberá feira internacional de mestrado profissional

SÃO PAULO – Estudantes interessados em fazer um mestrado profissional poderão participar da feira de mestrados internacionais QS World Grad School, que será realizada no próximo dia 22, das 14h30 às 20h, no Maksoud Plaza, na Bela Vista, região central de São Paulo.

De acordo com os organizadores, o evento é aberto ao público e gratuito. Participarão instituições de ensino da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, além de instituições provedoras de bolsas de estudos. Também serão ofertadas palestras informativas sobre o processo de admissão de uma universidade internacional. O evento deve receber cerca de 700 pessoas.

As áreas mais procuradas são Administração e Negócios, Comunicação e Mídia, Relações Internacionais, Ciências da Computação e Tecnologia da Informação, Ciências Biológicas, Arte e Design, Contabilidade, Finança e Direito.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Inglês intermediário é um requisito para participar do evento, já que o contato com as universidades será realizado no idioma.

As inscrições devem ser feitas no site oficial do evento.

QS World Grad School Tour São Paulo

Data: 22 de fevereiro de 2016

Local: Maksoud Plaza (Alameda Campinas, 150, Bela Vista – São Paulo-SP)

Horário: das 14h30 às 20h

Entrada gratuita