SP Escola de Teatro inscreve até sexta para 195 vagas em cursos gratuitos

A SP Escola de Teatro, localizada na capital, está com inscrições abertas até sexta-feira, 1º de outubro, para o processo seletivo que oferece 195 vagas em oito cursos gratuitos voltados para artistas aprendizes. A taxa de inscrição é de R$ 35.

As inscrições serão recebidas por meio do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). As opções são para Atuação (25 vagas), Cenografia e Figurino (25), Dramaturgia (25), Humor (25), Iluminação (25), Sonoplastia (25), Técnicas de Palco (25) e Direção (20).

Em dias úteis, os cursos funcionam no período vespertino, de terça a sexta, das 14h30 às 18h30. Aos sábados, o funcionamento é das 9h às 13h e das 14h às 18h.

As provas serão realizadas na cidade de São Paulo. A primeira fase, composta por prova objetiva, com dez questões de leitura e interpretação de textos e de uma redação (pautadas pela temática teatral), está prevista para o dia 24 de outubro.

A segunda fase, composta por entrevistas e provas de aptidão específica, está prevista para ocorrer entre os dias 30 de novembro e 17 de dezembro.