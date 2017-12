Souza Cruz encerra inscrições para programa de trainee na quarta-feira

Termina nesta quarta-feira, 31, o período de inscrições para o programa de trainee da Souza Cruz. As vagas são para quem concluiu o curso de graduação entre dezembro de 2008 e dezembro de 2011. As inscrições podem ser feitas no site www.souzacruz.com.br. As atividades de recrutamento serão realizadas no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

O programa oferece oportunidades nas áreas Jurídica, Financeira, Fumo (Supply Chain e Produção Agrícola), Industrial, Marketing e Vendas, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação. No ano passado, foram mais de 24 mil candidatos inscritos.

O programa tem duração de 24 meses, com indução corporativa e funcional, atividades de desenvolvimento gerencial e suporte em coaching. Além disso, o candidato que for aprovado participará da Academia de Trainees, em parceria com o Instituto Coppead/UFRJ, com inúmeras atividades de treinamento e desenvolvimento, que englobam o conhecimento de todas as áreas de negócio da empresa e de sua área funcional, além de atividades específicas para seu desenvolvimento gerencial.