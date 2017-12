Sonhos em inglês

* Por Vanessa Fernandez, de 27 anos. Formada em Marketing pela Anhembi Morumbi, trabalha como au pair nos EUA desde janeiro deste ano

Eu havia acabado de chegar aos EUA e já na segunda semana aqui comecei a estudar. Já fiz quatro cursos. O primeiro foi o ESL, English as a Second Language, oferecido gratuitamente na Wake Technical Community College. Dura 3 meses, com aulas de segunda a quinta feira. O ESL me ajudou muito!

Depois que me senti mais segura com o inglês, pude me dedicar aos demais cursos. Fiz Accent Reduction Training, Toefl e Oral Communication for non-native speakers.

Esses três últimos cursos foram fantásticos! Meu inglês melhorou bastante. Passei a me sentir mais segura para falar, porque minha pronúncia e meu vocabulário evoluíram.

Agora o inglês simplesmente flui no dia a dia. Eu até sonho em inglês! Ou seja: missão cumprida no meu primeiro ano aqui!

Agora quero fazer alguns cursos em universidades, talvez algo em Marketing ou Business e focar ainda mais no inglês. Vou aproveitar todas as oportunidades que aparecerem!

