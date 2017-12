Sonho realizado

* Por Caio Allan dos Santos, de 17 anos. Auxiliar administrativo na OAB-SP e calouro de Administração com ênfase em Comércio Exterior na Universidade São Judas Tadeu. Chegou no dia 24 de Nova York, onde fez curso de inglês

“Contar as novidades e os desafios aos familiares é a parte mais gostosa de voltar para casa. Eu revivi todos os momentos em Nova York, procurando contar cada detalhe para fazê-los sentir cada emoção, sabendo que nunca sentirão de verdade se não forem pessoalmente. Contar os momentos de tensão no avião, o cansaço das 10 horas de voo, os momentos de turbulência, o cansaço no aeroporto. E abrir as malas para entregar os presentes também foi muito bom.

Cada momento do intercâmbio foi precioso, e compartilhar isso com a família é reviver. E reviver a experiência da viagem é algo que eu adoraria muito! Sentirei saudades de Nova York e dos amigos que fiz por lá.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Minha jornada chegou ao fim depois de 380 dias de sonhos, metas, projeções, desejos e vontades, agora concretizados. A realização de um sonho é algo magnífico, uma sensação indescrítivel, principalmente quando este sonho é difícil de cumprir por condições financeiras. Meus pais e eu rebolamos muito neste ano para que eu pudesse fazer o intercâmbio.

2011 foi um ano difícil, mas de muitas conquistas. Agora é tempo de me preparar para faculdade, pois tenho certeza que, logo mais, mais sonhos se realizarão.

Quero agradecer a todos os leitores que me acompanharam durante esses 20 mágicos dias de intercâmbio. Só quem já viveu uma experiência dessa sabe do que estou falando. São várias sensações ao mesmo tempo!

É isso, pessoal. Feliz Ano Novo!”

Leia meus outros posts:

Prós e contras do intercâmbio

A língua no dia a dia

Roomates ‘moleques’

As luzes de NY

Veja também:

A classe C descobre o intercâmbio no exterior

Intercambistas contam suas experiências

Veja programas de intercâmbio nos EUA

Leia mais notícias sobre intercâmbio