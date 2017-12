Sobre leões e turistas

* Por Jacqueline Muniz, de 21 anos, estudante de Veterinária. Fez trabalho voluntário na África do Sul



“Sou estudante de Medicina Veterinária e sempre adorei a África, os animais, a cultura do povo africano. Outra coisa que sempre esteve presente na minha vida foi o trabalho voluntário. Em dezembro de 2010, resolvi reunir algumas de minhas paixões e viajei para Johanesburgo, na África do Sul, para ser voluntária em um parque de animais.

Lá, morava em uma tenda dentro do parque mesmo, que dividia com outras três pessoas. Tínhamos que arrumá-la e fazer nossa própria comida, que geralmente consistia em algo fácil de preparar, como macarrão.

Minha rotina era puxada. Acordava todos os dias às 7h e ia com os demais voluntários limpar todo o parque, alimentar os animais, limpar a sujeira dos bichos. Também fazíamos turnos entre as estações do parque para dar assistência e orientação aos turistas.

O que nem sempre adiantava, pois muitos deles insistiam em fazer exatamente o contrário do que dizíamos e colocavam a mão na boca dos filhotes, tentavam passar a mão em animais como leão que estavam nas jaulas – lá não é como aqui, é possível alcançar os bichos – enfim, era difícil!

Tinha uma folga por semana e aproveitei para conhecer melhor a cidade: fui a museus, restaurantes – sou vegetariana e todos os que visitei tinham também um cardápio vegetariano – e até andei de elefante!

Todas as minhas expectativas foram alcançadas nessa viagem. Além de ficar em contato com os animais, ainda adquiri experiência em muitas coisas que serão úteis para a minha futura profissão.”

