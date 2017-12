Mariana Reid, de 19 anos, acabou de fazer a prova do Enem na Unisa (câmpus III ) e relatou ao Estadão.edu que achou a prova “bem boba”. “Só pediram o básico do básico”, disse. Ela conta que a prova de português continha mais questões de conhecimento geral do que as de conteúdo estudadas na escola. “Parece que tudo o que você aprendeu no Ensino Médio não é necessário.”

Assim como ontem, foi autorizado em sua sala o uso de lápis e borracha, mas proibido o de relógio.