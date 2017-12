‘Só deu orgânica na prova de química’, afirmam alguns estudantes

* Por Davi Lira, de O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Para alguns alunos que realizaram o primeiro dia de provas na Uninove Barra Funda, a prova de química, que faz parte do grupo de Ciências da Natureza, além de ter sido mais fácil do que em outros anos, deu destaque à parte orgânica, aliada ao uso no dia a dia. “Esse é o meu quarto Enem e eu percebi que neste ano a prova foi muito tranquila”, afirma Ana Carolina, 19 anos, que já concluiu o ensino médio há dois anos tenta mais uma vez o exame para ingressar no curso de Medicina da Universidade de São Carlos.

Para o estudante Caíque Pereira, de 17 anos, duas horas foi o tempo suficiente para fazer as provas, e química realmente estava menos complicada do que ele imaginava. Guilherme Maestre, 17 anos, também achou que o nível de dificuldade não era tão alto. “Não só química estava fácil, a parte de biologia também”, afirma o estudante do colégio Santa Tereza.