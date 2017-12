Site ‘Descomplica’ está de cara nova

O Descomplica, site de reforço online com foco no Enem e Vestibulares, lançou nesta semana sua nova versão (www.novo.descomplica.com.br), desenvolvida para facilitar a navegação e busca pelas aulas. A página entra no ar junto com uma nova ferramenta: os Planos de Estudos Personalizados. O o objetivo é direcionar o conteúdo certo, que atenda a necessidade do aluno no momento.

Além dos Planos de Estudo, que contam com 30 módulos, centenas de vídeos e dezenas de testes e textos complementares, o site também tem aulas ao vivo todos os dias, às 19h, com duração de uma hora e meia.

Novo site do Descomplica Crédito: Reprodução

Mas atenção: A primeira versão do site ainda ficará no ar (www.descomplica.com.br) até a migração total seja concluída.

Criado em março de 2011, o Descomplica é voltado para estudantes de ensino médio. Oferece quase 3 mil aulas em oito disciplinas, por cerca de R$ 20 mensais.