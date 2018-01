Site compara notas de escolas públicas

O Centro de Políticas Públicas (CPP) do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) lança nesta sexta-feira o site ‘Comparando as Notas das Escolas Públicas Brasileiras’.Disponível nos endereços www.cpp.insper.org.br/saresp09 e www.cpp.insper.org.br/prova-brasil, o portal concentra e compara os resultados obtidos por instituições de ensino municipais e estaduais de cada cidade na Prova Brasil pelas escolas estaduais do Estado de São Paulo no Saresp.

O lançamento ocorre durante o seminário “A Qualidade das Escolas Públicas Brasileiras”, realizado no campus do Insper, em São Paulo, e que tem como objetivo diagnosticar os problemas existentes e apontar iniciativas para melhorar o aprendizado nas escolas.

Durante o evento, o professor Naércio Menezes Filho, coordenador do CPP, apresenta um estudo que complementa o site ao comparar características das escolas e dos alunos das 10% melhores e das 10% piores instituições classificadas na Prova Brasil em 2007 e no Saresp em 2008.