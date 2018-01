Sisu sai do ar antes do horário divulgado

O site do Sisu, que abriu as inscrições para cadastro hoje, saiu do ar antes do horário previsto (23h59).

Leia abaixo o comentário de alguns internautas:

Comentário de: Davidson Lima [Visitante]

Escutem o aviso:

“AVISO

Informamos que o sistema está em manutenção.

Estamos providenciando as melhorias necessárias.

Amanha às 6h o processo de inscrição estará reaberto.

Lembramos que as inscrições estarão abertas até o dia 03/02/2010

Ministério da Educação”

Foi anunciado desde as 22:13 aqui no RJ. 🙁

Agora já era, só amanhã às 6 horas. Pelo visto, acham que todos ainda estão em férias…

Comentário de: Fabricio [Visitante]

Comentário de: Claudio [Visitante]

Acabei de acessar agora o site do SISU e o mesmo apresentou a mensagem: “Estamos em manutenção”, descumprindo as normas que estavam escritas na página, que estariam abertas as escrições até às 23:59h.

Isto é uma bagunça!

