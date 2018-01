Sisu não tem ouvidoria para reclamação, diz internauta

Comentário de Lydia, mãe de vestibulando:

Hoje, desde as 5h da manhã, horário de Cuiabá, em Brasília 6h, meu filho está tentendo se inscrever para o Curso de Engenharia na UFMT através do Sisu e não consegue. Quando chega a página onde deve ser colocada a senha para inscrição, a página não finaliza a tarefa. Então, ele é obrigado a recomeçar o procedimento desde a página inicial, pois o sistema cai.

Liguei para o 0800 que tem na página do Sisu, e a atendente primeiro argumentou que, no computador dela, a página abria. Tudo bem, depois de 20 minutos abre, mas caía na finalização da troca da senha, acesso ao qual ela não tem, pois não fez o Enem. Fiz com que ela entendesse que o problema não era no meu computador, pois acesso a Capadócia, na Turquia, e até uma agência de turismo de lá mesmo, com todas as páginas sobre o local. Mas meu filho não consegue se inscrever para concorrer a uma vaga na UFMT, que fica a 4 quilômetros da minha casa, pois o SISU criado em Brasília, que fica à 1500 quilômetros, não funciona.

Pedi para falar com o ouvidor, mas ela disse que não tinha ouvidor e, diante da minha insistência em falar pelo menos com algum supervisor, ela imediatamente se apresentou como ouvidora, não sem antes silenciar por alguns minutos no telefone, falando o jargão: “Um minuto por favor, senhora”. E, em seguida: “Desculpe por fazê-la esperar, senhora”.

Espero que realmente nossa conversa tenha sido gravada. Aliás, insisti em pedir um protocolo, e ela disse que não tinha como me dar um número, pois o sistema dela não estava funcionando. Em seguida, ela voltou atrás, porque insisti em um número e em não dar o telefonema por encerrado. O número foi 756518, o nome da atendente é Marielle Dornelas. O atendimento começou às 14h18 de Brasília e finalizou em torno das 15h.

Enfim, a minha pergunta é: a quem recorrer caso eu não consiga efetuar a inscrição antes do tempo limite e depois se realmente eu não conseguir apesar de tentar?

É só judicialmente?